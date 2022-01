Polityk PiS pokazał pasek. "To jak paski w TVP"

"Konkret: oto paski emerytalne mojej 93-letniej mamy z grudnia 2021 i stycznia 2022. (...) Moja mama zyskuje 115 złotych x 12 miesięcy. To daje wartość jej 14. emerytury!" - napisał na Twitterze europoseł PiS Bogdan Rzońca. Co na to Hanna Gill-Piątek z Polski 2050? - Te paski z wypłat są jak paski w TVP. To dowody anegdotyczne. Emeryci, którzy dorabiali, stracą. Emeryci, którzy byli w bardzo złej sytuacji, są w plecy o to, co sobie odpisywali na leki. Jako Polska 2050 będziemy składać rozwiązania umożliwiające i jednej i drugiej grupie powrót do poprzedniej możliwości rozliczeń - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Gill-Piątek wskazała, że stratną grupą są też samodzielni rodzice. - Odebrano im możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Ja się tak przez lata rozliczałam, wychowując syna. Wiem, jakie to było pomocne - podkreśliła. Pytana, czy uderzył w nią Polski Ład, wskazała, że posłowie dostali mniejsze wypłaty. - My nie dostajemy wynagrodzeń w rozumieniu Kodeksu Pracy. Nie podlegamy pod żadne ulgi. Tak, jak Polacy na umowach cywilnoprawnych, dostajemy mniej przez Polski Ład, ale dostaliśmy podwyżki. Koło Polski 2050 połowę tej podwyżki obiecało oddawać na cele społeczne. I jak obiecaliśmy, tak robimy - wyjaśniła posłanka.