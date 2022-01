Polityk PiS o opozycji: są jak pies gończy biegający za rzuconą kością

Donald Tusk zasugerował w niedzielę, że przyspieszone wybory nie są w jego ocenie najlepszym rozwiązaniem dla opozycji, chcącej odebrać PiS władzę. O komentarz do tej wypowiedzi poprosiliśmy senatora PiS Jana Marię Jackowskiego. Jego zdaniem słowa Tuska mogą być zaskakujące dla Jarosława Kaczyńskiego. - Zawsze było tak do tej pory, że Jarosław Kaczyński miał argument wcześniejszych wyborów i mógł niejako w ciemno liczyć na to, że Donald Tusk będzie popierał wniosek o samorozwiązanie izby - powiedział. Stwierdził, że obecnie takiej pewności już mieć nie można. Jackowski ocenił również, że Tusk słusznie dostrzega problemy opozycji, która - jak stwierdził - na szczęście dla PiS-u jest skłócona. - PiS ma dzisiaj w ringu skłócone środowisko opozycyjne, które przypomina takiego psa gończego, który za kością rzuconą przez PiS po prostu zaczyna biegać - powiedział. - PiS narzuca narrację, w którą wchodzi opozycja - dodał gość programu WP "Newsroom".