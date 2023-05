Polityk PiS: liczymy, że Kukiz dołączy do Zjednoczonej Prawicy

- Chcąc wygrywać wybory, trzeba zbierać od prawa do lewa. Tworzenie list wyborczych to jest często rzeźnia. Tutaj grają różne interesy. Trochę obawiam się tworzenia list. Mam nadzieję, że nie wyjdziemy z tego poobijani. Jeżeli zbudujemy taki szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy, to wierzę, że wygramy wybory - dodał europoseł PiS.