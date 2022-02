Polityk PiS bezlitosny. Tak odpowiedział na wpis Gowina

"To zabawne, że niektórzy próbują rozbijać cudze partie, nie umiejąc prowadzić własnej" - napisał na Twitterze były wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. Co na to wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS)? - Panie redaktorze, cóż mogę powiedzieć. Porównajmy, jak prowadzi Jarosław Kaczyński swoją partię, z jakimi sukcesami, osiągnięciami, a z jakimi pan Jarosław Gowin. Przecież to są żarty - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Rozumiem, że to w kategoriach emocjonalnych, odreagowania pewnej traumy po tym, że się poniosło ogromną klęskę w życiu politycznym. Pan Jarosław Gowin był wicepremierem rządu, miał realny wpływ na politykę w Polsce. Tak sam się zagrał, tak się sam zapętlił, że się na koniec wywrócił w polityce o własne nogi i obecnie jest szeregowym posłem, raczej z niewielkimi szansami na reelekcję - stwierdził Horała. Polityk PiS odpowiedział również na wpis posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka po głosowaniu ws. "lex Kaczyński". - Narzeka na "lex konfident", a sam jest konfidentem, który przekazuje dalej podsłuchane, cudze rozmowy, które nie były przeznaczone dla jego uszu - oznajmił Horała.