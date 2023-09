Polityk PiS atakuje von der Leyen. "Karykatura praworządności"

- Porównując pani kolegium z poprzednimi, dostrzegam, że zmierzamy w kierunku oligarchii. Wydaje się, że zapominamy o tym, co jest zapisane w traktatach. Komisja Europejska wkracza w etap, gdzie staje się machiną, która zaczyna ingerować na poziomie polityk krajowych. Pani sama groziła wyborcom we Włoszech - mówił Legutko, nawiązując do wypowiedzi von der Leyen z września 2022 r.