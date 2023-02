Polityk o dawnych koalicjantach z PiS: niczym się nie różnią od komuny

Michał Wypij jest zwolennikiem jednej listy opozycji. Jego zdaniem opozycja powinna wypracować wspólne "kamienie milowe" programu. - Opozycja zamiast skrobać się po kostkach, powinna zająć się wizją Polski i wyjść z nią do Polaków. Trzeba naprawić system podatkowy. Uprościć go. Odpolitycznić media publiczne i przywrócić standardy życia publicznego. Trzeba wyjaśnić sprawy, które budzą kontrowersje jak willa plus i szereg innych konkursów, które wskazują, że partia władzy uwłaszcza się na majątku państwowym wchodząc w buty komunistów z lat 90. Niczym się nie różnią od komuny, która uwłaszczała się na majątku państwowym. Trochę to wygląda jakby politycy PiS przygotowywali się na trudne czasy, ale nie może być zgody w trudnej sytuacji gospodarczej, gdy nie ma pieniędzy na leki dla dzieci chore na SMA, by towarzysze partyjni Przemysława Czarnka zagrabiali pieniądze na wille. To nie jest kwestia poglądów, tylko przyzwoitości. Śmieją się Polakom w twarz i się z tym nie kryją. Premier Morawiecki dziękuję ministrowi Czarnkowi, a minister jest z siebie dumny - mówił w programie "Tłit" poseł niezrzeszony.