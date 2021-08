Polityk nie szczędzi słów na Gowina. "Nie zasługuje na wiarygodność"

Jaka będzie rola zdymisjonowanego z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina w szerokiej opozycyjnej układance? Czy Gowin znajdzie na nowo swoje miejsce w polskiej polityce? O to, w jaki sposób były członek obecnego rządu może teraz wspierać opozycję, zapytaliśmy byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który nie kryje, że jego zdanie na ten temat nie jest optymistyczne. - Mówiąc szczerze, nie zazdroszczę mu jego sytuacji. To jest chyba już rzeczywiście blisko jego końca politycznego - stwierdził Cimoszewicz. - Nie ma chyba w tej chwili innego wyjścia, niż współpracować z opozycją w niektórych sprawach, chociażby takich, jak ta sejmowa. Natomiast nie sądzę, żeby opozycja go w jakiś sposób za to szczególnie nagradzała - zaznaczył. - To jest człowiek, który był już ministrem w różnych rządach i ministrem różnych resortów. Zmieniał poglądy polityczne, więc na pewno nie zasługuje na wiarygodność - powiedział gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski, były premier Włodzimierz Cimoszewicz.