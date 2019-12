WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 adam bielanKrzysztof Śmiszek oprac. Anna Kozińska wczoraj (22:45) Polityk mówi, że PiS jest partią pokoju. "Od brutalnego ataku Tuska zaczęła się wielka wojna" - Jesteśmy partią pokoju. PiS to po angielsku "pokój" właśnie - powiedział w programie WP #Newsroom Adam Bielan. Jak podkreślił, "w 2015... Rozwiń Po co mam ta kolejna Pani jeszcze … Rozwiń Transkrypcja: Po co mam ta kolejna Pani jeszcze za chwilę masz Wojny jesteśmy partią pokoju z PiS po angielsku to pokój właśnie Atmos trudno Mówiąc poważnie nie Na próby Ana Wymiar sprawiedliwości Myślę że część taka najbardziej radykalna część środowiska sędziowskiego Porażkę w wyborach parlamentarnych Mam nadzieję również porażkę w wyborach przez Ich obozu politycznego Myślę że w przypadku wielu Części Zasuwanymi Można mówić prosto o takim bardzo dużym Uznała że jeden Metodą Zastąp Jakiekolwiek reformy zmian Wymiarze sprawiedliwości Anarchia czy doprowadzenie do O której przeciętny Polak Będzie Zastanawiam się cały czas czy Orzeczenie sądu Nie Za kilka lat wzruszone Ze względu Na podważenie Ten typ tak ma 13 grudnia musiał wywołać Dom Tłumacz Polityk któremu po Głęboki Podział społeczeństwa 2005 I po było umówione na wspólne Brutalnie nas zatokowo na konwencji na Torwarze Roku od Zaczęła się Platforma i później stopniowo emocje Ty mnie Co na krótką metę Platformie Służyło Tak tak Urządzenia nie Jakiś wielkich reform Prowadź Udało mu się przez się Być premiera ma puść Zdobyć ważne stanowisko europejskie natomiast skoro W pokoju dba o to żeby sądzę działały dobrze to dlaczego opozycja właściwie cała tak bardzo Tupie nogami zapowiada jakiś Panie dyrektorze Jako obywatele ale przede Prawnik o łapie się za głowę Od kilku lat a moja głowa już puka Szczegół Ostatnim Słuchając jej czytając to co robi Prawo i Sprawiedliwość Wpłynął do laski Marszałkowskiej Projekt który tak naprawdę Ma zamknąć usta sędzią mapa Kręgosłupy ma sprawić że sędziowie zrzucą togi muszą będą musieli zwrócić togi partyjne Założą polity Czy partyjne uniform Togi sędziowskie przepraszam więc Moim zdaniem to co W ostatnich tygodniach Pistolet Ustaw Panama Zabrzmiało już brzmiało Kilkukrotnie słowo am Anarchia to jest wtedy kiedy władza wykonawcza Albo władza ustawodawcza ingeruje bez praw Napisz Działania orzecznicze Władzy sądowniczej to co proponuje Ustaw To jest sytuacja w której sędziowie nie będą mogli dbać o nasze prawa i wolności Naszych To jest sprawa która nie rozpatrują na co Ale Dlatego że jeżeli mamy podstawową nie wiem ile razy Pan marszałek był w sądzie jako p Twoich Wiele Jedną z rzeczy na którą zwraca pełnej Procesowy czyli ten ta osoba AD Radca Dbając o interes twojego klienta to jest Sprawdzenie Skład Prawidłowe OB Jeśli mamy teraz do czynienia z sytuacją gdzie się Tysięcy wyroków mam wydany przez Nowy Sącz Powołany przez Neo KRS Że 70000 Jest właśnie do wzruszenia 70000 Jest niepewnych I tutaj mamy House i tutaj mamy Prezydent Po prostu poziom zakłada Tego towarzystwa i Hipokryzji Cytat prezydent Andrzej Duda nie wiem ile Pan poseł Wyborów PE Ale jeżeli Nie to Przekonasz Polski parlamentarzysta Sprawdź Przychodzą obywatele To są skargi na źle funkcjonujące w miastach Proszę zobaczyć co się wydarzyło Wyrok skazujący Jana śpiewaka Okazuje się że Jan śpiewak który Unia Cała afera kradzieży kamienic jest dzisiaj jedyną osobą która zostaje skasowana Ale dlaczego Coś zmienić Wata izolacyjna nie ma nic do tego Żeby były normalne układ głosowania w domu Córka Byłego mistrza Ustosunkować Wymiary Pozywa o Która Skandaliczne Afery kradzieży I wygrywa Po co Z drugiej strony Były prezydent Olsztyna Co do którego cała Polska Znak Dotyczą Zarzutu którym ustawiono brutalne gwałty na cię Bo jest prezydentem Olsztyna na cały układ Znasz sędziów z na prokuratora pracownika na to że sędziowie byli przekupi Panie marszałku oddawał Komedia Przerywał Demokracji można krytykować w Tego procedury weryfikacji Przepraszam jestem Do parlamentu mam prawo Takim Uważam że wyrok uniewinniający Małkowskiego z wyrokiem skandaliczne nikt nie polemizuje tylko ciągle pytam co ta nowa ustawa ta propozycja Rozłożona przez Zmienić Patrz Mamy wiele patologii I mamy Którzy uważają Zana zwyczajna Przecież to nie jest określenie prezydenta Andrzeja Określ Tego roku Sędziowski Bolesława nie może się nie udać się w żaden sposób formować Ostatnie z daleka Ta ustawa nawiązuje Do świetnie znanego OK Punkt trzeci który zakazuje prowadzenia Sędzia Polityczne Część środowiska Ale bardzo radykał Niższości bardzo Mniejszą Pomyliła zawód sędziego z zawodem nauczyciela Być bezstronny politycznie może Nie ma niczego gorszego w Jeśli politycy pozwalają sobie na taki język jakiego używa właśnie Pan marszałek niestety Dzielenie Fish Społeczeństwa na Nie będzie służyło Pod rządami not Ustawy a nie pod Obecnej ust Proszę czasami się ugryźć w język To sztucznie niczemu nie służy słusznie pan redaktor Co ta nowa ustawa będzie wynosiła do przyspieszenia procedury Ustawienia systemu sprawiedliwi Nic niczego tam Nie wnosi ponieważ jakiego jak sobie przeczytamy to ani O kosztach sądowych które byłyby o Ani nie ma nic Przyspieszonych Postępowanie ani nie ma nic o wyprowadzeniu z sądu niepotrzebnych spraw które zalegają I sędziowie mają przez to długie terminy chodzi tylko o to żeby Zalegalizować bezprawie żeby zamknąć usta 15 stycznia panie redaktorze będą dwa kolejne wyroki sądu Jako Pokłosie wyroku tsue Kto cię Pospieszyć że przed Sędzia Sądu Najwyższego uczyć żeby tutaj nie będzie Nie ma tego porozumienia Neuca Jednocześnie Modli się Naszych widzów a pan posłał tym doskonale Ale nie