Czarnek w TVP. Jest odpowiedź z opozycji

- Koalicja Obywatelska i opozycja lewicowo-liberalna organicznie brzydzi się wolności. Wolność nie jest łatwa, bo w wolności trzeba dyskutować, trzeba wymiany argumentów, prawdziwych, nie kłamliwych, nie krzyku, tylko dyskusji - mówił w piątek minister edukacji Przemysław Czarnek w TVP Info. Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Lewica sama w sobie to ciepło, energia, wolność i otwartość. To są te wszystkie elementy, które składają się na to, że każdy Polak, każda Polka może sam podejmować decyzje, również w sferach edukacji. Jestem przekonany, że polska szkoła powinna być nowoczesna, ale wolna od indoktrynacji, wolna od wpływu politycznego - taka, w której to rodzice i uczniowie decydują, w której nauczyciel ma duże prawa - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeśli słyszę o zmianach, które mogłyby prowadzić do tego, że będą przepisy karne regulowały możliwość podejmowania decyzji przez dyrektora szkoły, szkoły będą de facto zarządzane przez kuratorów oświaty, to my mówimy: nie. To nie są zmiany, które Lewicy się podobają. To nie są zmiany, które będziemy akceptowali - podkreślił.