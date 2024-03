Politycznie trzęsienie ziemi po Wielkanocy? Będzie raport ws. Pegasusa

Pytany o to, kiedy o tym fakcie zostaną powiadomione osoby, które były podsłuchiwane przy pomocy Pegasusa, prokurator generalny odpowiedział, że stanie się to w najbliższych dniach.

Stwierdził, że listy polecone w tej sprawie zostaną wysłane z prokuratury do ok. 30 osób.

- Żeby to zrobić, musimy mieć absolutną pewność czy prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że po prostu Pegasus był w stosunku do niektórych osób nadużywany, żebyśmy mogli te osoby powiadomić o tym, że są pokrzywdzonymi w postępowaniu prowadzonym przez prokuratora - zaznaczył.

Szef resortu sprawiedliwości dodał, że osoby te, jako pokrzywdzeni, będą mogły przystąpić do postępowania prokuratorskiego. - Będą też mogły poinformować opinię publiczną o tym, że taką informację dostały, co się wiąże z różnymi konsekwencjami , bo nie tylko będą mogły o tym opowiadać, ale też będą mogły się domagać wyjaśnień. Będą mogły także ewentualnie wnieść powództwo odszkodowawcze przeciwko państwu polskiemu - powiedział.

Dodał też, że decyzja o ujawnieniu ich inwigilacji będzie należała do nich. - Na tym nam zależy, żeby to oni podjęli decyzję, czy chcą, bo to mogą być różne sytuacje. Ktoś może na przykład nie chcieć, może dla niego być to w jakiś sposób wstydliwe, że w takiej sytuacji się znalazł - dodał.