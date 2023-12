Polityczna awantura wokół TVP. Oto co działo się na Woronicza

Przepychanki przed TVP

Wieczorem przed siedzibą TVP doszło do przepychanek. "Posłowie PiS mieli problem z wejściem do budynku TVP. Doszło do siłowego wejścia, starcia z ochroną i policją" - donosił reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik z siedziby Telewizji Polskiej. Do środka chciał wejść także były premier Mateusz Morawiecki. W pewnym momencie posłowie siłą weszli do budynku. "Nie poddamy się" - napisał poseł PiS Łukasz Schreiber.