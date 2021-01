Politycy PiS chcieli zlikwidować hodowle norek. Wyszło całkiem na odwrót

Radom globalną stolicą futer?

- Chcemy przejąć ten biznes. Padła propozycja, żeby wykupić z rąk duńskich hodowców dom aukcyjny w Kopenhadze. Uzgodniliśmy jednak, że przy nakładach rzędu 80 mln euro powstanie globalne centrum handlu skórami i to w Polsce - mówi WP Szczepan Wójcik , prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i jeden z największych hodowców norek w Polsce.

Jako najbardziej prawdopodobną lokalizację inwestycji wskazał Radom, gdzie przed laty mieściło się centrum polskiego biznesu skórzanego ( m.in do 1999 roku działało tam Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór"). Handel miałby rozpocząć się na przełomie 2021 i 2022 roku.

Takie giełdy nadal działają w sposób tradycyjny, a nie internetowy. Wynika to ze specyfiki handlu skórami zwierząt. Kupcy m.in. z Chin, Rosji czy Włoch, chcą sami oceniać jakość i wygląd produktów. Następnie odbywa się licytacja pakietów skór. W ciągu roku dom aukcyjny organizuje od 5 do 7 wydarzeń, odwiedzanych przez kilkuset kontrahentów. Polscy hodowcy zwierząt futerkowych sprzedawali do Chin produkty o wartości 100 mln dolarów, najczęściej za pośrednictwem aukcji w Kopenhagen Fur.