"Król norek kontra prezes PiS". Fundacja Szczepana Wójcika to żyła złota

Przypomnijmy, od rana w środę trwa protest kilkuset rolników, którzy zjechali do Warszawy, aby wyrazić sprzeciw wobec ustawy o ochronie zwierząt. Pod siedzibą PiS doszło do przepychanek z policją. Demonstranci weszli do siedziby PiS, gdzie chcieli rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Prezesa nie zastali, ale zostawili dokument ze swoimi postulatami.