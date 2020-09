Rolnicy skrzykują się na protest w Warszawie. Powodem "zdrada PiS"

- Jesteśmy gotowi, by wkrótce przyjechać do Warszawy na protest. Każdy myślący rolnik wie, że branża futrzarska to początek. W dalszej kolejności restrykcję obejmą hodowców bydła, drobiu i świń. PiS zdradził rolników - mówi Wirtualnej Polsce Szczepan Wójcik, lider branży futrzarskiej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

PiS i ustawa o ochronie zwierząt. Szczepan Wójcik zapowiada protest rolników (WP, Fot: wp.pl)