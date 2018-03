Politycy i dziennikarz pożałują swoich słów? Fundacja straszy pozwem

Mówili o " bandytach, zbrodniarzach, gwałcicielach, świniach" odnosząc się do Żołnierzy Wyklętych. Teraz politycy Joanna Senyszyn i Włodzimierz Czarzasty oraz dziennikarz Piotr Szumlewicz mogą mieć kłopoty. Fundacja "Łączka" przygotowuje przeciw nim pozew.

- Fundacja "Łączka" zamierza pozwać co najmniej trzy osoby, które w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych nazwały naszych polskich żołnierzy bandytami, zbrodniarzami, gwałcicielami. Padły różne epitety. Naszym zdaniem to niedopuszczalne - mówił w sobotę. Jak dodał, "jeśli ktoś występuje przeciw bohaterom narodowym, powinien liczyć się ze słowami. A jeśli nie liczy się ze słowami, liczyć się z konsekwencjami".

Powołał się przy tym na ustawę, według której 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - Z jednej strony pozwala oddawać hołd naszym żołnierzom, a z drugiej strony powinna powodować, że ci żołnierze znajdują się pod ochroną państwa. Bo ta ustawa określa ich jako bohaterów narodowych - zaznaczył Płużański.