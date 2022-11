"Politico": Szantaż Węgier. Budapeszt zapędził UE w kąt

Bruksela i Budapeszt od lat spierają się o demokrację na Węgrzech. Komisja Europejska chce, aby rząd Orbána wzmocnił niezależność sądownictwa i usprawnił działania antykorupcyjne. Węgry mają wiele do stracenia, jeśli będą uparcie odmawiać dostosowania się do unijnych oczekiwań. Blokada dotyczy bowiem kwoty 5,8 mld euro, przyznanych na odbudowę po pandemii. Kolejna pula funduszy, która będzie zawieszona, to 7,5 mld euro.