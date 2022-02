Politico: Macron wszedł do jaskini niedźwiedzia i został rozszarpany

Gorzka pigułka z Moskwy

Zamiast wymarzonego porozumienia z prezydentem Rosji, Macron musiał przełknąć gorzką pigułkę. Putin oświadczył, że Krym należy do Rosji, dodatkowo grążąc, że jeśli Ukraina wstąpi do NATO, to kraje europejskie "automatycznie" znajdą się w stanie wojny z Rosją.