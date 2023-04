Politico: Była wiceszefowa PE podejrzana o kolejne oszustwa

Inna grecka europosłanka, Maria Spyraki (centroprawicowa Europejska Partia Ludowa), również objęta jest tym samym dochodzeniem. Śledczy zarzucają jej wprowadzanie instytucji w błąd co do działań jej asystentów i nakłanianie ich do ewidencjonowania wydatków za fikcyjne wyjazdy. Jednak dokumenty nie wskazują na to, by Spyraki pobierała "działkę" z pensji asystentów.