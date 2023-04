Nitras zaskoczył. "Chciałbym, żeby Tusk stanął przed sądem"

Sławomir Nitras podkreślił na antenie Radia Zet, że "sprawa pomoże Tuskowi dlatego, że jeśli ktoś próbuje udowodnić, że Tusk jest winny, bo 10 lat temu walczył z ruskim węglem… My wiemy, że Falenta nagrywał ludzi PO za to, że rząd PO walczył z handlem ruskim węglem. I dlatego PiS doszedł do władzy".