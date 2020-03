Policzyli, ile zarabia nowy szef TVP Maciej Łopiński. "Więcej niż prezydent"

Chodzi o PZU, gdzie do tej pory był przewodniczącym rady nadzorczej, oraz o PKN Orlen, w którym doradzał zarządowi - wyjaśnia gazeta. Jej reporterzy poprosili o informacje na temat Łopińskiego w biurach prasowych obu spółek. Przedstawiciele PZU ws. informacji o składzie rady nadzorczej odesłali dziennikarzy do strony internetowej, a tam Maciej Łopiński nadal figuruje.

To oznacza, że jeśli nowy szef TVP nadal będzie zasiadał również w radzie PZU, to jego zarobki (35 tys. zł) będą wyższe niż prezydenta (ok. 20 tys. zł brutto).

Dziennik podaje również, że do 35 tys. zł z PZU i TVP do miesięcznych dochodów Łopińskiego trzeba dodać również emeryturę w wysokości ok. 6 tys. zł brutto, ale i bez tej kwoty zarobi on więcej niż prezydent.