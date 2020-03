Koronawirus w Polsce. MSWiA podjęło decyzję ws. przejść granicznych

Koronawirus w Polsce. Spore utrudnienia na przejściach granicznych

Decyzja MSWiA to reakcja na informacje o korkach i utrudnieniach na granicach. Najcięższa sytuacja dotyczyła kierowców, którzy zamierzali wjechać do Polski od Zachodu. Na autostradzie A4 we wtorek utworzył się długi na ponad 40 km korek. W cierpliwość musieli również uzbroić się kierowcy z południa kraju. Do 15 godzin wzrósł po południu czas oczekiwania na wjazd do Polski z Czech drogą 48/S52 w Cieszynie.