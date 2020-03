Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia podało najnowsze dane o przypadkach zakażenia

"Mamy 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 8 osób z woj. łódzkiego, 5 z woj. dolnośląskiego i po 1 osobie z woj. opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. To pierwszy przypadek na Podlasiu. To oznacza, że wirus zaatakował już całą Polskę.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia: już 238 zakażonych, 5 osób zmarło

W sumie zarażonych zostało 238 osób, a 5 zmarło. Resort potwierdził również, że pierwszy pacjent zarażony koronawirusem zakończy w środę hospitalizację. "Wyniki pacjenta 'zero' są negatywne. Możemy go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu. Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy!!!" - poinformował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.