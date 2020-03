Koronawirus w Polsce. Szpital w Zielonej Górze: "pacjent zero wyzdrowiał"

Przypomnijmy, że 66-latek trafił do zielonogórskiego szpitala 2 marca i w szpitalu przebywa już drugi tydzień. - To (informacja o wynikach - red.) oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu - przekazał szef oddziału zakaźnego w Zielonej Górze lek. Jacek Smykał.