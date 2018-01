Policjanci pobici we Wrocławiu. Nowe fakty

Zniszczony radiowóz, policjanci pobici kijem bejsbolowym, race rzucane w stronę komisariatu, a później nieskuteczna obława prowadzona przez kilkanaście patroli - tak w rzeczywistości wyglądała awantura w sylwestrową noc we Wrocławiu. Relacje świadków przeczą wersji podawanej przez policję.

Z ustaleń "Gazety Wrocławskiej" wynika, że sylwestrowy atak na mundurowych przy ul. Traugutta we Wrocławiu miał o wiele bardziej gwałtowny przebieg niż przedstawiały to służby prasowe policji.

Reporterzy dziennika dotarli do nagrania oraz świadków napadu. Okazuje się, że grupa ok. 15 mężczyzn w kominiarkach odpaliło najpierw race na radiowozie, poważnie go uszkadzając. Później mieli też obrzucić petardami komisariat Wrocław-Rakowiec. Dwóch dyżurnych policjantów rzuciło się w pościg, ale to oni stali się ofiarami.