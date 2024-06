Wiadomo, kto potrącił 3‑latkę. Sprawca się ukrywa, zatrzymano pasażerkę

- Znamy tożsamość mężczyzny , jednak nie został jeszcze zatrzymany. Do sprawy została zatrzymana pasażerka, która z nim jechała. - mówi WP rzecznik prasowy komendanta miejskiego w Zielonej Górze podinspektor Małgorzata Stanisławska.

Stanisławska informuje, że jest to młody mężczyzna . - Mamy nadzieję, że zostanie szybko zatrzymany - dodaje policjantka.

Po zdarzeniu policja informowała, że posiada nagranie, na którym dokładnie widać jak doszło do wypadku oraz kierowca, jakiego samochodu do niego doprowadził. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Jego stan nie jest znany.