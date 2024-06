Policja w sanatorium. "Interwencji bywa naprawdę sporo". Po zabiegach imprezy

Lekarz straszył, ale co on tam wie

Jego towarzysz, współlokator Kazimierz zamawia szarlotkę, chociaż powinien ograniczać cukier. Jest mu jednak wszystko jedno. Lekarz straszył go, by nie jadł słodkiego, ale co on tam wie? Nikt nie będzie odmierzał Kazimierzowi czasu szarlotką. Od tego ma swój zegarek - kupiony zaraz po wojnie.