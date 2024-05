Cudem przeżył. Ogromne ptaszysko od dawna tułało się po Europie

Nie miał sił odlecieć

"Koniec końców pojawili się ludzie, którzy mnie odłowili (prawdę mówiąc nie bardzo miałem siłę odlecieć) no i dostarczyli do Nowego ZOO w Poznaniu. Podobno, są tu dwa dorosłe orłosępy. Nie wiem, nie było mi dane ich zobaczyć, bo wiecie, oni tu muszą pilnować, żeby nie zawlec jakiejś choroby. Nie czułem się najlepiej, ale lekarka weterynarii sprawdziła mi skrzydła, skoki - podobno jest ok. Dostałem kroplówkę, mięso (całkiem smaczne) no i teraz będę dochodził do siebie" - czytamy dalej we wpisie zoo.