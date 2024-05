Ogromne ptaszysko na parapecie w Poznaniu. "Sensacja ornitologiczna"

Na parapecie pana Macieja, mieszkańca Poznania usiadł gigantyczny orłosęp. To bardzo rzadki ptak drapieżny, który trafił do Polski z Francji. - To sensacja ornitologiczna - mówi Wirtualnej Polsce Roman Tomczak z Nadleśnictwa Sieraków. Wiemy, jak najokrutniejszy ptak świata dotarł do Polski.