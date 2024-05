Restauratorzy z Soliny załamani. "Do licha!", "Patrzą po kieszeniach"

- Ja mam dwie budki. Tam dalej z lodami i goframi, a tu sprzedaję sery. W dobrym miejscu stoję, bo jak ludzie schodzą z gondoli to prosto na mnie - śmieje się pani Monika. - Dlatego utarg z serów jest. Pakuję też próżniowo, można płacić kartą, jak ktoś ma takie życzenie - zaznacza. Pani Monika podkreśla, że gofry i lody idą dobrze, bo turyści prędzej zamówią przekąskę niż usiądą w restauracji. Nie zapowiada się jednak, że zbliżający się sezon będzie porównywalny do poprzednich. - To jest tendencja spadkowa. Ludzie przyjadą, ale w weekend i długo nie zabawią. Jak mają jechać gdzieś daleko, to bardziej nad morze czy za granicę. Tu zaraz znikają - podsumowuje.