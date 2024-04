Policja przyjechała do lokalu wyborczego. Członek komisji zobaczył pistolet

Interwencja policji w lokalu wyborczym w Słubicach. Jeden z członków komisji zauważył, jak wyborca wyciągnął pistolet i położył go na karcie do głosowania. - To była atrapa. Mężczyzna był bardzo spokojny. Nie doszło do przestępstwa - uspokaja podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim.