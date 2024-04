Wadliwe karty w Warszawie? PKW wyjaśnia

Odnośnie zdjęcia wadliwej karty z Warszawy, które krąży w sieci, Pietrzak powiedziała, że jest to jedno zdjęcie, które zostało przekazane do koordynatorów. Ci z kolei przekazali je do wszystkich obwodowych komisji, aby mogły sprawdzić swoje karty do głosowania. Przekazanie tego zdjęcia do mediów określiła jako niepotrzebną dezinformację, która tylko wprowadza zamieszanie. - Wszystkie procedury zadziałały prawidłowo - podkreśliła.