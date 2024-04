"Wynik chyba rekordowy". PKW o pijanej kobiecie w komisji wyborczej

Korupcja wyborcza. "Osobnik przyniósł piwo i czekoladę"

Wśród innych incydentów Marciniak wskazał zdarzenie w okręgu lubelskim, gdzie w sobotę doszło do próby agitacji lub korupcji wyborczej - jak mówił szef PKW, do składającej zawiadomienie "przyjechał znany jej osobnik, dał jej cztery sztuki piwa oraz czekoladę, mówiąc, że to jest za głos oddany na partnerkę wręczającego, która kandyduje do rady gminy". - Osobnik został zatrzymany i osadzony - dodał Marciniak.