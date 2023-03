Policja przeprasza dziennikarkę. Ale dopiero po wyroku sądu

- Po 5 latach policja mnie przeprosiła. Nie dlatego, że chciała, ale dlatego, że ją do tego zmusiłam. To zmuszanie trwało 5 lat, a miało być szybciej. Dzwonią do mnie osoby, które padły ofiarami podobnych pomyłek. Wniosek? Policja nie wyciąga ze swoich pomyłek wniosków, czyli my, podatnicy będziemy płacili za takie pomyłki - komentuje dla WP Anna Rokicińska.