Fala komentarzy do nagrania PiS. Fogiel odpowiada krytykom

Wszystko zaczęło się od wspominanego pytania, które Fogiel skierował do Polaków kilka dni temu w krótkim nagraniu. Mówił w nim tak: - Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat. Chętnie posłucham. Konkrety w komentarzach: za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u?