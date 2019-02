Policja postawiła zarzut Piotrowi R. za manifestację w Oświęcimiu

Piotr R. usłyszał w środę zarzut nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym podczas manifestacji w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

"Piotr R. usłyszał zarzut nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym podczas manifestacji w rocznice wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Grozi mu do dwóch lat więzienia. Taki sam zarzut ma jeszcze inny uczestnik marszu" - napisała dziennikarka.

- Na godzinę 12 wezwaliśmy mężczyznę, wobec którego sporządzone zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Przestępstwo to zagrożone jest karą dwóch lat pozbawienia wolności - powiedział rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Spalił kukłę Żyda na rynku

Chodzi o marsz narodowców, który zorganizowany został przez Piotra R. 27 stycznia, w 74. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. To wtedy miał on krzyczeć: "Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem? Przy korycie! I to trzeba zmienić". Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Piotr R. to wrocławski biznesmen i narodowiec. Zasłynął tym, że w listopadzie 2015 r. spalił kukłę Żyda na rynku we Wrocławiu. Miała ona symbolizować finansistę George'a Sorosa. Narodowiec został za to skazany na 10 miesięcy więziania. Potem sąd zmniejszył wyrok do trzech miesięcy.