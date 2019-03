Policja odpowiada na zarzuty stawiane Zielińskiemu. "To godzi w nasze dobre imię"

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku odpowiada na zarzuty stawiane przez pragnących zachować anonimowość funkcjonariuszy. Ci zrelacjonowali sposób działania podlaskich policjantów względem wiceministra Jarosława Zielińskiego. Ich historie przytoczyli politycy opozycji.

Akcja "Błysk" codziennie

Bożena Kamińska relacjonowała: – Zadawaliśmy im pytania nie pod kątem zgłoszeń, które docierają do nas od policjantów od dwóch lat tak naprawdę, chcieliśmy dowiedzieć się nowych rzeczy. Okazuje się, że ci funkcjonariusze brali lub biorą nadal udział chociażby w akcji "Błysk" na potrzeby przyjazdów na różne wydarzenia i uroczystości z udziałem ministra Zielińskiego. Akcje były organizowane tylko dla niego i rodziły ogromne koszty. Garnizon podlaski jest na to wściekły.

Nikt nie jest zmuszany do odejść

Sprawa stewardess

– Utajniliśmy zespół ds. bezpieczeństwa, by ich nie narazić. To oczywiste, sami pragną anonimowości. Jeden z nich wciąż pracuje w policji, drugi trzy miesiące temu został zwolniony – odpowiedziała nasza rozmówczyni.

Gdy dopytywaliśmy, czego posłowie jeszcze nowego się dowiedzieli, Kamińska opowiadała: – Wciąż słyszymy o nowych historiach. Na przykład usłyszeliśmy o tym, że kiedy pan minister Zieliński przyjeżdża pociągiem do swojego regionu, to peron i dworzec patrolują nie tylko SOK-iści, ludzie z SOP, ale właśnie policjanci, a nawet... stewardessy w mundurach. Obłęd. Doszło nawet do tego, że funkcjonariusze są śledzeni, sprawdzani, że są im robione zdjęcia, a same patrole... też są kontrolowane.