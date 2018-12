Zieliński znów ma kłopoty. Policjanci piszą o prześladowaniach. "Miała być 'dobra zmiana", a jest gehenna"

Policjanci z Zakopanego czują się prześladowani i nękani przez swoich przełożonych. Wirtualna Polska dotarła do ich listów, w których o licznych nieprawidłowościach informują wiceministra Jarosława Zielińskiego i Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o fałszowanie dokumentacji, mobbing, a nawet przestępstwa na tle seksualnym.

"Szukamy pomocy praktycznie wszędzie i zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w ujawnieniu patologii, jaka ma miejsce w Komendzie Powiatowej Policji" – piszą funkcjonariusze z Zakopanego. Od wielu miesięcy proszą o interwencję odpowiedzialnego za policję polityka PiS . "Od końca 2015 roku do chwili obecnej, tj. do dnia 1-5 listopada 2018 roku, skierowaliśmy kilka pism, ale jak na razie nikt nam nie pomógł, a patologia ma się bardzo dobrze w naszej jednostce policji" – piszą policjanci.

Zawiadomienia obejmują m.in. przekroczenie obowiązków służbowych, mobbing, groźby karalne i przestępstwa seksualne. Jedna ze spraw dotyczy samochodu należącego do jednego z przełożonych. Auto miało spłonąć we wrześniu. Funkcjonariusze twierdzą, że podpalił je mąż sekretarki funkcjonariusza. Policjantka, która przybyła na miejsce zdarzenia, miała stwierdzić, że doszło do samozapłonu. "Sfałszowano dokumentację procesową na miejscu zdarzenia w taki sposób, aby poszkodowany bez żadnego problemu otrzymał pieniądze z ubezpieczenia pojazdu" – alarmują policjanci.