Polexit możliwy? Europoseł PiS: bliżej tego są Niemcy i Francja

Po wczorajszych decyzjach TSUE i TK w przestrzeni publicznej pojawiło się pytanie: Czy to droga do Polexitu? - Znacznie dalej na tej ścieżce są Niemcy i Francja, bo to Komisja Europejska po decyzji niemieckiego TK wszczęła postępowanie, z kolei Paryż nie zgadza się na orzeczenie TSUE ws. danych osobowych - ocenił ostatni spór Adam Bielan. Europoseł w programie "Tłit" odniósł się także do komentarza Donalda Tuska, w którym sugerował, że to nie Polska a Kaczyński i PiS wychodzą z Unii Europejskiej. - Typowe zagrywki, którymi chce nas sprowokować, komentując w tak demagogiczny sposób - mówił Bielan. Polityk stwierdził, że Tusk był rzekomym architektem próby zablokowania unijnego Funduszu Odbudowy przez polityków PO.