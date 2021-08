Polecą do Kabulu. Na ratunek zwierzętom z Afganistanu

Sprawa budzi liczne kontrowersje. Oburzony apelem był m.in. minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. - To, na co nie jestem gotowy, to dawanie priorytetu zwierzętom przed ludźmi. Obawiam się, że możecie mnie za to nie lubić, ale takie jest moje zdanie. Tam są też bardzo, bardzo zdesperowani ludzie, którym grozi prawdziwe niebezpieczeństwo - stwierdził początkowo polityk.