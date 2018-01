"Polak taksówkarz". Gość TVP mówi, że pochodzenie kierowcy nie ma znaczenia

"Polak taksówkarz", taka uwaga pojawiła się w zleceniach na przywiezienie gości do programów TVP. Ani producent programów ani firma taksówkowa nie dementują faktu. Twierdzą jedynie, że chodzi o "skróconą formę przekazu". Tomasz Terlikowski mówi WP, że dla niego pochodzenie kierowcy nie ma żadnego znaczenia.

Ze zdjęcia terminala taksówkowego, do którego dotarł "Presserwis" wynika, że "polak taksówkarz" (pisownia oryginalna) miał wieźć doradcę prezydenta RP Andreja Zybertowicza do siedziby TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie. Prof. Zybertowicz zaprzeczył, jakoby to był jego wymóg i praktycznie odciął się od sprawy. Po próbie telefonicznego kontaktu z Wirtualnej Polski odpisał SMS-em z prośbą o wyjaśnienie, o co chodzi. Następnie nie odpowiedział. "Polak taksówkarz" miał też wieźć Tomasza Terlikowskiego, publicysty TV Republika.