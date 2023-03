Polak skazany Wyspach. "Przestępca seksualny wysokiego ryzyka"

- Był wtedy listonoszem i chodził do jej domu, aby dostarczać pocztę. Pod koniec lata zapukał do drzwi i poprosił o wodę do butelki. Napełniła mu ją i zwróciła. W październiku widziano go stojącego przy jej drzwiach bez stroju listonosza. Powiedział, że zamierzał dostarczyć paczkę do jej domu. To była szczoteczka do zębów z tematem z "Gwiezdnych Wojen", niewłaściwie zapakowana i nie zamówiona przez nią. Odszedł alejką, ale dwa tygodnie później znaleziono tę samą szczoteczkę przy jej drzwiach z dołączonym kawałkiem papieru, jego adresem mailowym i zaproszeniem do tańca - relacjonował wówczas reprezentujący policję Ross Carvel.