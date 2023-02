Rewolucja w Kościele na Wyspach. Ten trend ma zastąpić pochówek

Podczas poniedziałkowych obrad Synodu Generalnego (ciała ustawodawczego Kościoła Anglikańskiego - przyp. red.) rozmawiano m.in. o poparciu alternatywnych metod pochówku - informuje "The Guardian". Punktem wyjścia do dyskusji było zeszłoroczne oświadczenie Desmonda Tutu, arcybiskupa Kapsztadu i działacza antyapartheidowego, który zażądał akwamacji swoich szczątków. Debatę w tej sprawie rozpoczął ks. Andrew Dotchin. Według duchownego, decyzja Tutu to "wyzwanie i ostrzeżenie (kierowane do - przyp. red.) innych chrześcijan, by byli bardziej ostrożni z tym, co robią ze swoimi szczątkami".