Polak skazany na dożywocie w Szwecji. Zastrzelił dwie przypadkowe osoby

W czerwcu ubiegłego roku na pełnym ludzi placu przed centrum handlowym w Farsta dzielnicy Sztokholmu doszło do przerażającej masakry. Miłosz O. kierował skradzionym BMW oraz pozyskał broń, a Ronnie D. przyznał się do oddania serii 20 strzałów. W trakcie procesu wyjaśnił, że zrobił to pod wpływem gróźb. Polak potwierdził jedynie, że w dniu strzelaniny był na miejscu zdarzenia.