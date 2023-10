Polacy utknęli w Izraelu. Rząd wysyła wojskowe samoloty

Wcześniej w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że trwają też rozmowy z Grecją na temat ewentualnego "ustanowienia mostu ewakuacyjnego". - Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski - powiedział. Jak dodał, obecnie na ewakuację z Izraela oczekuje około 200-osobowa grupa Polaków.