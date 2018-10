Polacy uprowadzeni u wybrzeży Nigerii. Rozmawialiśmy ze znajomym jednego z nich

Co najmniej 9 Polaków zostało uprowadzonych u wybrzeży Nigerii. Statek pod liberyjską banderą został napadnięty przez piratów. Skontaktowaliśmy się ze znajomym jednego z porwanych.

Chodzi o statek "Pomerenia Sky". Piraci weszli na pokład statku i uprowadzili część załogi. Wśród nich jest 9 Polaków, 2 Filipińczyków i 1 Ukrainiec - informuje RMF FM. Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, do ataku i porwania doszło w sobotę nad ranem. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że na "Pomerenia Sky" nie było ochrony.

Dostaliśmy także korespondencję, która została rozesłana do wszystkich statków w regionie z informacją o ataku piratów i konieczności zachowania ostrożności. Oto jej fragment:

Skontaktowaliśmy się z osobą, która jest dobrym znajomym jednego z porwanych. - Statek został zaatakowany na wodach podejściowych do portu. Nie ma innej drogi. Mieli ogromnego pecha - przyznaje.

Podkreśla, że w tej chwili trzeba przede wszystkim mieć na uwadze bezpieczeństwo porwanej zalogi. - To jest w tej chwili priorytetem - mówi WP. Mężczyzna dodaje, że jest to także traumatyczne przeżycie dla rodzin, o czym często się zapomina. - Ważne, by zapewnić im, na tyle na ile się da, względny spokój oraz w miarę potrzeby wsparcie psychologów - dodaje.