Złapani po 33 latach. Tą sprawą żyła cała Polska

Zdarzenie miało miejsce 21 stycznia 1992 roku w Zgorzelcu. Po wcześniejszej obserwacji kantoru wymiany walut znajdującego się w Domu Handlowym Centrum przy ulicy Okrzei, dwóch zamaskowanych mężczyzn oddało strzały z broni palnej w kierunku pracowników tego kantoru, kiedy ci po wyjściu z budynku kierowali się do swoich aut wraz z pieniędzmi z utargu. Gotówka znajdowała się w skórzanej torbie.

Sprawa odbiła się wówczas szerokim echem medialnym. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę działań procesowych oraz wykrywczych, a także wyznaczenia nagrody pieniężnej za przekazanie informacji mogących przyczynić się do ustalenia i zatrzymania sprawców napadu rabunkowego, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Jeleniej Górze zostało umorzone 26 czerwca 1992 roku — z uwagi na niewykrycie sprawców zbrodni.

Informacje uzyskane w ostatnim czasie przez policjantów CBŚP z Wrocławia dały podstawę do wznowienia śledztwa przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.