Obywatel wyręcza prokuraturę. Prywatne śledztwo trwało 3 lata. Oskarża policjantów o śmierć brata

- Czytam, co napisałem w akcie oskarżenia i płaczę nad tym - mówi Wirtualnej Polsce Tomasz Górzyński, brat mężczyzny zmarłego po ulicznej interwencji policji w Staszowie.

- To ja musiałem przeanalizować nagranie monitoringu dokumentujące interwencje. Nalegałem na odszukanie ważnego świadka. Wykazałem błędy prokuratury w dotychczasowym śledztwo. Wskazuję również, na powiązania rodzinne i zawodowe pomiędzy osobami zaangażowanymi w sprawę, co mogło wpłynąć na obiektywizm postępowania - wylicza ustalenia własnego śledztwa.

Andrzej Złotnik, 38-letni mieszkaniec Staszowa, zmarł po policyjnej interwencji 25 listopada 2020 roku. W trakcie działań funkcjonariuszy mężczyzna, doznał poważnych obrażeń, w tym ran na głowie, siniaków na ciele i zgniecenia tchawicy. Po przewiezieniu do szpitala zmarł 3 grudnia, nie odzyskując przytomności.

Prokuratura w Kielcach umorzyła śledztwo, uznając, że funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień. Zasugerowano, że do śmierci zatrzymywanego mężczyzny przyczyniły się zażyte przez niego narkotyki.

Tomasz Górzyński nie zgadzał się z rozstrzygnięciem prokuratury i wykorzystał procedurę subsydiarnego aktu oskarżenia. To narzędzie prawne umożliwia pokrzywdzonym zainicjowanie procesu karnego, jeśli prokuratura zaniechała wniesienia oskarżenia w sprawie. Górzyński skorzystał z tego prawa, uznając działania organów ścigania za niewystarczające . - Śledztwo było prowadzone rutynowo i nieobiektywnie - uważa do dziś.

Tomasz Górzyński i adwokat trzy lata zbierali dowody i relacje świadków, wskazujące na brutalność interwencji. Początkowo Górzyński ogłosił w miasteczku, że ktokolwiek widział, ktokolwiek coś wie lub nagrał zajście telefonem, może nawet anonimowo podrzucić mu dowody czy zeznania do skrzynki na listy.

Według ich ustaleń funkcjonariusze użyli nieadekwatnej siły, uderzeń i techniki "kolankowania", czyli dociskania ciała do ziemi, co mogło prowadzić do niedotlenienia i śmierci. Monitoring z banku spółdzielczego w Staszowie miał utrwalić kluczowe momenty interwencji na ulicy, ale rodziny jego analiza była powierzchowna.