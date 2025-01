Nikt nie trafił szóstki. Kumulacja w Lotto rośnie do 11 milionów

Podczas wtorkowego losowania Lotto wylosowano liczby: 6, 10, 26, 34, 40 i 43 . Niestety, nikt nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb, co spowodowało wzrost kumulacji do 11 mln zł. W trakcie tego losowania padło 58 piątek, z których każda jest warta 5802,80 zł. Warto pamiętać, że wygrane powyżej 2280 zł są obciążone 10-procentowym podatkiem.

W Lotto Plus również nie odnotowano głównej wygranej. Wylosowane liczby to: 11, 14, 31, 40, 43 i 49. Pomimo braku szóstki, padły 32 piątki, a każda z nich przyniosła wygraną w wysokości 3500 zł. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną, gdzie za dopłatą 1 zł do zakładu Lotto można wziąć udział w dodatkowym losowaniu.