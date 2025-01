Uciekał przed policją. Wyrzucił spodnie z dokumentami

Po zatrzymaniu mężczyzny bolesławieccy mundurowi dzięki szybkiej wymianie informacji ustalili, że to on włamał się do samochodu zaparkowanego w centrum miasta przy kościele. Po wybiciu szyby podejrzany ukradł torebkę damską wraz z dokumentami, kartami bankowymi, gotówką oraz telefonem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.