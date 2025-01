Historia dzieje się teraz. Prezydent Korei Płd. zatrzymany

- Jun Suk Jeol korzysta z prawa do milczenia - oświadczył urzędnik CIO po porannej sesji przesłuchań, która trwała około 2,5 godz.

Przesłuchanie prezydenta Korei Południowej przeprowadzał zastępca szefa CIO Li Dze Sunga w obecności obrońców zatrzymanego. Polityk został doprowadzony do biura po tym, jak w środę rano CIO i policja weszły do jego rezydencji w Seulu i wykonały sądowy nakaz aresztowania go.